Грета Тунберг назвала притворщиками мировых лидеров, участвующих в конференции по климату

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Грета Тунберг считает климатическую конференцию ООН провалом, а мировых лидеров, принимающих участие в ее работе, - притворщиками, не способными ничего изменить. Шведская активистка, превратившаяся в последние годы в икону климатического протеста, в понедельник заявила об этом своим сторонникам в шотландском Глазго, где проходит двухнедельная 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

"Эта конференция - такая же, как и все остальные, а они ни к чему не привели. Там просто собрались политики и люди, в чьих руках находится власть, которые притворяются, что со всей серьезностью относятся и к будущему, и к нынешнему положению тех людей, которых уже коснулся климатический кризис", - сказала она.

По мнению девушки, политики в принципе не способны справиться с проблемой изменения климата Земли, и добиваться перемен решительными мерами должно общество, которое и станет двигателем перемен. Обращаясь к толпе, она позволила себе употребить непечатное выражение в адрес более чем 120 глав государств и правительств, собравшихся в Глазго, и заявила, что люди должны требовать "климатической справедливости" и не мириться с "бесконечным бла-бла-бла".

Всего в Глазго для участия в COP26 собралось свыше 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых обеспечивают 10 тыс. полицейских. На COP26 подводятся итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже в 2015 году. Тогда на COP21 было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашена цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. По оценкам многочисленных экспертов, пока более реалистичным выглядит показатель в 2,5-2,7 градуса, и решения ближайших 10 лет во многом определят то, удастся ли миру приблизиться к первоначальной цели.