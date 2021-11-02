Синоптики сообщили, что аномальное тепло сохранится в Москве минимум до 10 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. "Сентябрьская" погода с температурой на 5-10 градусов выше нормы продержится в Москве минимум до 10 ноября. Особенно теплыми днями будут четверг и пятница, когда воздух прогреется до почти рекордных значений 12-13 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До конца декады будет по-настоящему теплая погода в центре европейской России. Она будет отличаться от нормы на пять, а в отдельные дни и на 9-10 градусов. Особенно теплыми днями будут четверг и пятница. На 1,5 месяца примерно погода будет отставать от своего развития", - сказал он.

По словам Вильфанда, во вторник и среду будет понижение температуры до 5-9 градусов тепла. "Связано это будет с небольшим изменением циркуляции - воздух будет поступать не с юго-запада, а с юго-востока. Дневные температуры будут в диапазоне 5-9 градусов во вторник, в среду - в диапазоне 7-9 градусов. Но и в этом случае аномалия будет 3-4 градуса. Печалиться не стоит, потом будет опять потепление", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что в четверг в Москву придет южный воздух, и температура днем будет близка к рекордным значениям в ближайшие два дня - 12-13 градусов тепла. "Дневные температуры уже будут 9-12 градусов в четверг, а в пятницу - даже до 13 градусов. Это не рекордные, но близкие к рекордам значения. Очень высокие температуры, это впечатляюще", - сказал Вильфанд.

В субботу и воскресенье температурный фон будет выше нормы на 7-8 градусов - дневная температура будет в диапазоне 5-10 градусов тепла.