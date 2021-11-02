МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Новые меры поддержки приютов для животных разрабатываются в России: предлагается опубликовать единый перечень приютов с контактами, а также несколько тематических сообщений об их деятельности на различных цифровых площадках, сообщили ТАСС в Минприроды России.

"В рамках информационного сопровождения деятельности приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" возможно размещение учрежденного перечня приютов с указанием контактных данных. Кроме того, предлагаем рассмотреть возможность включения тематических публикаций на официальных медиаресурсах известных публичных личностей, входящих в состав депутатов Государственной думы, а также предусмотреть необходимость работы с общественностью и волонтерами на цифровых площадках", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Минприроды, в настоящее время не определено, какое ведомство будет заниматься формированием соответствующего списка приютов для животных.