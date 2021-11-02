Умер один из основателей ассоциации "Франко-российский диалог" Бернар Лозе

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Французский экономист и общественный деятель, вице-президент ассоциации "Франко-российский диалог" Бернар Лозе умер в Париже на 76-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС в понедельник генеральный секретарь организации Ирина Дюбуа.

"Бернар Лозе посвятил многие годы развитию связей с Россией, - отметила она. - Его уход из жизни стал для нас огромной утратой". Как напомнила генеральный секретарь, Лозе был одним из тех, кто стоял у истоков "Франко-российского диалога", созданного в 2004 году. В минувшие годы он также активно работал на посту сопредседателя Генерального совета Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии".

Лозе, отметила Дюбуа, последовательно выступал за развитие всесторонних обменов между Францией и Россией. Значительный вклад он внес в расширение связей в области культуры. В декабре 2019 года за заслуги в укреплении сотрудничества между народами гражданин Франции бы удостоен российского ордена Дружбы.

Ассоциация "Франко-российский диалог", штаб-квартира которой находится на главной авеню Парижа - Елисейских Полях, была основана в 2004 году по инициативе президента России Владимира Путина и президента Франции Жака Ширака. Как было подчеркнуто при ее создании, она призвана содействовать развитию дружбы и партнерских отношений между двумя странами, которые были союзниками во время двух мировых войн и в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН несут "особую ответственность за судьбы международного мира".