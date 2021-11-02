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В Гидрометцентре сообщили, что россиян ожидает мощный всплеск тепла 6 ноября

Почти на всей территории страны в этот день прогнозируется температура воздуха выше нормы на 6-10 градусов, исключение составят Забайкальский край, юг Иркутской области и Хакасия
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Температура выше нормы на 6-10 градусов прогнозируется 6 ноября практически на всей территории России. Необычный всплеск тепла будет связан с господством атлантических воздушных масс на территории страны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Исключение составят только самый юг Сибири: Забайкальский край, юг Иркутской области, Хакасия. Совершенно небольшая территория", - сказал он.

Максимальные аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии.

Метеоролог объяснил, что такой мощный всплеск тепла будет связан с господством атлантических воздушных масс, что бывает довольно редко. "Очень впечатляет, а связано это с тем, что в Якутии наблюдается редчайший случай - тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья", - отметил он.

Теги
РоссияИркутская областьЯкутияХакасияЗабайкальский крайКрасноярский крайМагаданская областьВильфанд, Роман Менделевич
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