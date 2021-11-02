Эксперт: сброс воды с "Фукусимы-1" безопасен, если провести его по заявленным критериям

ИВАКИ /Япония/, 2 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Готовящийся сброс очищенной воды с японской АЭС "Фукусима-1" будет безопасен для окружающей среды, если выполнить его полностью по заявляемым компанией Tokyo Electric Power (TEPCO) критериям. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава отдела исследований радиации в фукусимском префектуральном Центре рыболовных и океанических исследований Тоору Ватанабэ.

"Если все будет сделано так, как заявлено, думаю, что никаких проблем это не вызовет", - отметил он. В то же время Ватанабэ подчеркнул, что беспокойство может вызывать состояние воды, которая хранится уже достаточно давно в цистернах на территории АЭС. "Думаю многие беспокоятся, в порядке ли эта вода, не произошли ли там за столь долгое время какие-то изменения. Перед сбросом, конечно же, необходимы дополнительные проверки", - пояснил он.

Ранее представитель компании TEPCO сообщил, что компания хотела бы осуществить сброс очищенной воды весной 2023 года. "Мы пока точно не знаем, как будет устроен весь этот процесс, поэтому пока сложно говорить, какими именно будут наши действия с точки зрения активизации контроля за состоянием морепродуктов. Но думаю, что необходимо будет увеличить количество ежедневных проб", - отметил он.

TEPCO неоднократно подчеркивала, что перед сбросом очищенная в специальной системе вода будет разбавляться морской водой в соотношении один к ста, а для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км. Таким образом сливаемая вода не будет смешиваться с водой, которая используется для разбавления очищенной воды перед сбросом. Также сброс воды можно будет остановить в любой момент, а само место сброса будет на достаточном удалении от мест рыболовного промысла, чтобы никак ему не навредить.

Сброс воды с АЭС

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено контролировать этот процесс на постоянной основе.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".