Власти Хабаровского края не исключают введения локдауна при низких темпах вакцинации

"[Нас ждет] все, вплоть до локдауна полного, с запретом деятельности торговых центров, всего остального, - сказал журналистам зампредседателя правительства края Евгений Никонов. - Мы можем войти с вами в серьезный локдаун, который есть сейчас в Москве. Темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза. У нас сейчас темпы вакцинации выросли, но уровень вакцинации на уровне 2-2,5 тыс. в сутки, при том, что у нас развернуты мощности, чтобы делать вакцинацию на уровне 7-8 тыс. ежедневно, сидят врачи, сидят медсестры, ждут пациентов, а они не идут".

Никонов отметил, что смертность от коронавируса в этом году уже сравнима с прошлым годом, а в декабре число умерших может превысить прошлогодние цифры. По данным Роспотребнадзора, в регионе на 100 тыс. населения показатель заболеваемости составляет 210 человек, в сравнении с прошлой неделей он вырос на 18%. Ежесуточный показатель прироста - более 32%, при этом по России - 27,5%. Доля вакцинированных в регионе составляет 49,1% от 80% взрослого населения.

"Мы уже перешагнули отметку в 400 зарегистрированных извещений о заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы разворачиваем новые койки, за выходные развернуто 150 в первой краевой клинической больнице имени Сергеева, открыт ковидный госпиталь на базе Амурской центральной райбольницы. Население неохотно, но начало реагировать на необходимость вакцинироваться, сейчас в день в среднем вакцинируется две или чуть больше тысяч человек в Хабаровском крае, а в начале августа были дни, когда вакцинировалось 5-6 тыс. человек в день", - сказал Никонов.

Всего в регионе зарегистрировано 94 566 случаев заражения, в том числе 428 за последние сутки. Для лечения развернуто 2 428 коек, из которых свободно 268. Привито 384 327 жителей, завершили вакцинацию 355 310 человек.

В понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ назвал Хабаровский край в числе регионов, где требуется нарастить темы вакцинации. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, Хабаровский край входит в 12 регионов РФ, где на 15% и более превышен среднероссийский показатель по заболеваемости коронавирусом.