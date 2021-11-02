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В Бурятии объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания и метели

Температура воздуха в регионе понизится на 10 и более градусов

ТАСС, 2 ноября. Штормовое предупреждение объявили в Бурятии из-за резкого похолодания, сильного ветра и метели, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По информации Бурятского гидрометцентра, 3 ноября вечером по юго-западу и Прибайкалью, 4 ноября по республике ожидается резкое похолодание на 10 и более градусов, усиление ветра до 15-20 м/с, снег, метели, установление снежного покрова", - говорится в сообщении.

На перевалах автодорог прогнозируются гололедица, снежные накаты, заносы. Возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий из-за аварий на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, затруднения движения на автомобильных дорогах.

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