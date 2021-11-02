В Японии предъявили обвинение мужчине, напавшему с ножом на людей во время Хэллоуина

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Токийская полиция возбудила во вторник дело о покушении на убийства в отношении ранее арестованного 24-летнего безработного, который 31 октября во время Хэллоуина тяжело ранил ножом пожилого пассажира столичной электрички и устроил там пожар. В результате инцидента 16 человек получили отравления дымом различной степени тяжести, сообщает информационное агентство Kyodo.

В ходе следствия 24-летний Кёта Хаттори признался, что хотел убить как можно больше людей, чтобы после ареста заслужить смертный приговор и свести таким образом счеты с жизнью.

Свою вылазку он приурочил к отмечаемому 31 октября празднику Хэллоуин и на преступление пошел в маскарадном костюме. Пассажиры следовавшей на один из токийских вокзалов электрички поначалу решили, что он размахивает ножом в рамках своего шуточного устрашающего образа, однако Хаттори неожиданно нанес несколько ударов стоявшему рядом 72-летнему незнакомому мужчине. Затем он разлил и поджег в вагоне специально принесенный бензин, что вызвало сильный пожар, панику и давку. Как сообщается, он имел с собой около четырех литров горючей жидкости.

Во время ареста Хаттори сопротивления не оказывал. Раненный им мужчина до сих пор находится без сознания. На допросе арестованный рассказал, что при подготовке преступления взял за основу похожий инцидент в августе нынешнего года, когда безработный в вагоне электрички нанес ножом ранения различной степени тяжести десяти незнакомым пассажирам.