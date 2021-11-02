{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Власти Монголии удостоили постпреда ВОЗ высшей государственной награды

Сергей Диордица после церемонии награждения выразил благодарность всем, кто сообща участвует в борьбе против коронавируса, информирует агентство Montsame

УЛАН-БАТОР, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Монголии удостоило постоянного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Улан-Баторе Сергея Диордицу высшей государственной награды страны - ордена "Полярная звезда". Об этом сообщило во вторник агентство Montsame.

На эту тему
Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно? Главное о пандемии из зарубежных СМИ
Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно?

По его данным, постпред после церемонии награждения выразил благодарность всем, кто сообща участвует в борьбе против коронавируса. Диордица подчеркнул, что полученный им орден "Полярная звезда" - "лучшее доказательство и признание правительством Монголии вклада ВОЗ в здоровье и благополучие монгольского народа за последние 50 лет".

Орден "Полярная звезда" - высшая почетная награда, учрежденная в 1936 году. Ей награждаются военнослужащие и гражданские лица, внесшие важный вклад в усиление обороноспособности Монголии, в развитие народного хозяйства, культуры и здравоохранения страны.

Теги
МонголияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Болгарии отмечено максимальное суточное число умерших от ковида за время пандемии
Умерли 310 пациентов
Читать полностью