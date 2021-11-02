Власти Монголии удостоили постпреда ВОЗ высшей государственной награды

УЛАН-БАТОР, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Монголии удостоило постоянного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Улан-Баторе Сергея Диордицу высшей государственной награды страны - ордена "Полярная звезда". Об этом сообщило во вторник агентство Montsame .

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По его данным, постпред после церемонии награждения выразил благодарность всем, кто сообща участвует в борьбе против коронавируса. Диордица подчеркнул, что полученный им орден "Полярная звезда" - "лучшее доказательство и признание правительством Монголии вклада ВОЗ в здоровье и благополучие монгольского народа за последние 50 лет".

Орден "Полярная звезда" - высшая почетная награда, учрежденная в 1936 году. Ей награждаются военнослужащие и гражданские лица, внесшие важный вклад в усиление обороноспособности Монголии, в развитие народного хозяйства, культуры и здравоохранения страны.