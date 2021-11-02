Штат Новый Южный Уэльс отменит еще часть ограничений для привитых от COVID-19

СИДНЕЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Штат Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, отменит с 8 ноября большую часть санитарных ограничений, но только для полностью вакцинированных граждан. Об этом во вторник на онлайн-брифинге сообщил премьер-министр региона Доминик Перротт.

По его словам, высокие темпы вакцинации и начало программы ревакцинации в регионе позволяют властям отменить значительную часть санитарных ограничений более чем на три недели раньше, чем планировалось. "Мы надеемся, что ранняя отмена ограничений станет стимулом для тех, кто еще не сделал прививку", - сказал Перротт, отметив, что власти региона рассчитывают до 15 декабря привить двумя компонентами вакцины против COVID-19 не менее 95% жителей штата. К настоящему моменту в Новом Южном Уэльсе полностью привиты 87,8% взрослых (5,7 млн человек), первую прививку сделали 93,6% (6,1 млн).

Как ожидается, с 8 ноября для полностью привитых против коронавируса жителей региона будут отменены лимиты на число участников общественных мероприятий и гостей в ресторанах, кафе и пабах, в обычном режиме начнут работать театры, кинотеатры и музеи, откроются ночные клубы, дискотеки, концертные залы и караоке-бары. Будут открыты бассейны, спортивные и тренажерные залы, а также стадионы и школы танцев. Некоторые незначительные ограничения будут действовать в отношении числа посетителей зоопарков и парков развлечений, а также тренажерных залов и танцевальных школ. Маски останутся обязательными только при посещении супермаркетов, поликлиник и ряда других общественных мест.

Тем, кто не сделал прививку, как минимум до 15 декабря придется оставаться в изоляции. Им будет разрешено посещать только аптеки, банки, супермаркеты заправки, поликлиники и места отправления культа. Вход розничные магазины, предприятия общественного питания, а также в спортивные и развлекательные учреждения без сертификата вакцинации будет по-прежнему запрещен.

За минувшие сутки в Австралии зарегистрировали 1 170 новых случаев заражения COVID-19. С начала пандемии в стране выявили 173,2 тыс. инфицированных, 1 757 заболевших умерли из-за осложнений, вызванных вирусом. По данным Минздрава, более 16,1 млн взрослых австралийцев (78,1%) были полностью привиты против коронавируса, первый компонент вакцины получили 18,2 млн (88,5%). Численность населения страны составляет 25,69 млн человек.