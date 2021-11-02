В Южной Корее выявили очаг птичьего гриппа

СЕУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Очаг высокопатогенного гриппа среди дикой птицы выявлен в Республике Корея, в связи с чем власти опасаются распространения инфекции на птицефермах страны. Об этом сообщило во вторник министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

По его данным, очаг заболевания обнаружен в городе Чхонан провинции Чхунчхон-Намдо. Это первый подобный случай в стране за последние семь месяцев.

В этой связи уровень предупреждения об опасности распространения инфекции повышен до максимального, введен полный карантин в радиусе 500 м от места обнаружения зараженных птиц. В течение 21 дня ограничено передвижение между близлежащими птицефермами.

В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к дефициту и резкому росту цен.