В Алтайском крае зрителям запретят посещать спортивные мероприятия с 3 ноября

БАРНАУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Все спортивные мероприятия в Алтайском крае с 3 ноября будут проводиться без зрителей из-за ухудшения эпидситуации, сообщил во вторник в официальном Instagram-аккаунте министр спорта региона Алексей Перфильев.

"Мы видим ежедневную статистику по коронавирусу. Ситуация тяжелеет. Поэтому с завтрашнего дня, с 3 ноября, все спортивные соревнования и все массовые спортивные мероприятия в регионе будут проходить без зрителей. Это касается всех: и команд мастеров, и спортивных федераций, и любых спортивных организаций", - сказал Перфильев в видеообращении к местному населению.

Министр отметил, что возможность проведения тренировок и соревнований сохраняется, так же как и возможность занятий фитнесом - при предъявлении QR-кода. К детям до 18 лет эти ограничения не относятся.

В Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 88 563 человек. Прививки сделали 794 285 человек, из которых 714 642 полностью привиты.

27 октября губернатор Виктор Томенко подписал изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым в регионе с 30 октября начала действовать система QR-кодов.