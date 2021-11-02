{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

США пожертвовали ЦАР свыше 330 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson

Всего США пожертвовали в эту страну 638 400 доз препарата

ТАСС, 2 ноября. США доставили в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) более 330 тыс. доз вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Johnson & Johnson. Об этом в понедельник сообщил Госдепартамент США на своей странице в Twitter.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Мы (США) доставили в ЦАР 336 тыс. доз вакцины от коронавируса Johnson & Johnson, доведя наше общее пожертвование [в эту страну] до 638 400 доз", - говорится в сообщении.

Вакцины предоставлены в рамках объявленной ранее президентом США Джо Байденом программы отправки американских вакцин в другие страны через международный механизм COVAX и напрямую в рамках помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Теги
ЦАРСШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Болгарии отмечено максимальное суточное число умерших от ковида за время пандемии
Умерли 310 пациентов
Читать полностью