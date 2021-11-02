В Хакасии под наблюдением военных врачей находятся 130 тяжелых пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Медицинские работники Центрального военного округа, которые прибыли в Хакасию для борьбы с COVID-19, оказывают помощь более 130 пациентам с тяжелой формой заболевания, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Более 130 пациентов с тяжелой и средней формой тяжести коронавирусной инфекции находятся под постоянным наблюдением военных врачей Центрального военного округа в медицинских учреждениях Республики Хакасия. Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, а в отделениях интенсивной терапии введены дополнительные смены, где дежурят военные реаниматологи.", - говорится в сообщении.

Военврачи вместе с гражданскими медиками оказывают помощь пациентам в четырех больницах Абакана и Черногорска. В составе врачебно-сестринских бригад 33 военных медика, имеющих значительный опыт диагностики и лечения коронавирусной инфекции: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее по поручению президента министром обороны были даны указания командующему округом оказать помощь медучреждениям Хакасии в лечении больных COVID-19. Военные медики приступили к лечению пациентов 30 октября.

1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Хакасия - один из регионов, где фиксируется превышение среднероссийских показателей по заболеваемости ковидом на 15%.