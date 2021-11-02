Случаи COVID-19 в "Диснейленде" Шанхая не выявили

ШАНХАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Массовое тестирование посетителей временно приостановившего работу "Диснейленда" в Шанхае не выявило ни одного случая инфицирования COVID-19. Об этом говорится в сообщении администрации города, опубликованном во вторник в ее официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Шанхайский "Диснейленд" в воскресенье во второй половине дня прекратил принимать посетителей. Его администрация заявила, что парк развлечений останется закрытым 1-2 ноября из-за необходимости принятия превентивных противоэпидемических мер и расследования, связанного с распространением COVID-19 в других регионах страны. В местных СМИ со ссылкой на источники была информация о том, что парк развлечений посетил человек из другого региона с положительным тестом на коронавирус.

Всем находившимся на момент закрытия парка посетителям пришлось перед выходом из него пройти ПЦР-тестирование. Согласно заявлению местного правительства, ко вторнику завершена работа по тестированию свыше 66,4 тыс. человек, которые посетили "Диснейленд" и "Диснейтаун" в период с 30 по 31 октября. Все тесты показали отрицательный результат. О времени возобновления работы парка его администрация обещала сообщить дополнительно.

Шанхайский "Диснейленд" - американо-китайский проект, в основу которого заложены идеи местных и западных дизайнеров. Авторы замысла - компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group. Совместно они вложили в строительство первого "Диснейленда" на территории материкового Китая $5,5 млрд. Этот инвестиционный проект считается одним из наиболее дорогостоящих в стране, доля Walt Disney в нем составляет 57%, остальное принадлежит китайскому капиталу.