В Болгарии отмечено максимальное суточное число умерших от ковида за время пандемии

СОФИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Санитарные службы Болгарии зарегистрировали во вторник рекордное суточное число умерших от коронавируса за все время пандемии. За последние сутки в стране умерли 310 пациентов, общее количество умерших достигло 24 309. Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на едином информационном портале Минздрава республики.

Сильно ли упала эффективность вакцин? Это опасно? Главное о пандемии из зарубежных СМИ

Выявлено 6 007 случаев заражения, число активных пациентов составило 102 412. В Болгарии на лечении в стационарах находятся 8 030 пациентов, а 669 - в отделениях интенсивной терапии. Около 90% заболевших и умерших не были вакцинированы.

Больницы перегружены, врачей и другого медицинского персонала для лечения заболевших не хватает. В стране для входа в учреждения, крупные магазины, театры, музеи, предприятия общественного питания и другие общественные места в закрытых помещениях требуется сертификат о полной вакцинации, о перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста (действителен 72 часа). Большинство школ переведены на дистанционное обучение.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано менее 25% населения старше 12 лет (около 1,52 млн человек). Это не позволяет рассчитывать на скорое формирование коллективного иммунитета.