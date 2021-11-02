Чернышенко заявил, что до конца года в России появятся 120 молодежных лабораторий

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сто двадцать новых молодежных лабораторий создадут в России в 2021 году в рамках национального проекта "Наука и университеты". Об этом сообщил заместитель председателя правительства России, сопредседатель оргкомитета по проведению Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

"В Год науки и технологий, объявленный президентом, в России появятся 120 молодежных лабораторий. Они будут работать под руководством молодых и перспективных ученых, средний возраст научных сотрудников составит около 35 лет. Проводимые в них исследования позволят правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы. Всего же до 2024 года в планах правительства - организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 года по 2023 год будет направляться по 1,8 млрд рублей ежегодно", - привели слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.

Чернышенко напомнил, что за предыдущие три года в научных организациях было создано 380 лабораторий.

Как рассказал вице-премьер, конкурсный отбор был организован Минобрнауки и проходил с июля по сентябрь 2021 года среди научных организаций и вузов - участников научно-образовательных центров мирового уровня. Все заявки также прошли экспертизу Российской академии наук. Победителями конкурсного отбора стала 81 организация. С 1 октября в них стартовало создание и открытие новых лабораторий.

Основными условиями участия в отборе было создание лаборатории, возраст руководителя которой не должен превышать 39 лет, а общая доля исследователей не старше этого возраста в коллективе должна составлять не менее 60%.

На сегодняшний день часть лабораторий уже открылась. Например, в Кемеровском государственном университете приступили к исследованиям по очистке воздуха от разных видов загрязнений. В новой лаборатории также планируется выстроить совместную работу с сотрудниками карбонового полигона "Кузбасс" по снижению промышленной экологической нагрузки в регионе.