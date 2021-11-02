Шойгу направил свыше 100 военных медиков в Тульскую область для помощи в борьбе с ковидом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил дополнительно направить более 100 медиков в Тульскую область для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили журналистам во вторник в военном ведомстве.

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"Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с коронавирусной инфекцией", - сказали в министерстве.

По данным Минобороны, для оказания консультативной помощи и лечения больных COVID-19 в Тулу дополнительно будут направлены специалисты Минобороны России из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск РФ.

В настоящее время в региональных лечебных учреждениях Тульской области уже находятся 65 военных медиков Западного военного округа.