Глава Ростуризма попросила проверить отели и кафе Египта после отравления россиян

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова попросила проверить гостиницы и кафе Египта после отравления российских туристов в отеле Хургады, сообщила пресс-служба ведомства по итогам телефонного разговора Догузовой с министром по туризму и древностям республики Халедом Эленани.

"В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания. Господин Эленани сообщил, что в Египте началась прокурорская проверка по факту пищевого отравления наших туристов, и со своей стороны выразил готовность предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасного и комфортного пребывания в Египте российских туристов", - сказала Догузова.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны после того, как за медицинской помощью с признаками отравления обратились более 40 туристов из России, которые проживали в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. Некоторые из них были госпитализированы. В настоящее время все они выписаны из больницы, их здоровью ничто не угрожает. Обратившиеся за помощью российские туристы застрахованы, они получили все необходимое лечение, отметили в Ростуризме.

Ведется расследование причин произошедшего. AMC Royal Hotel временно не принимает новых туристов. Российские туроператоры приостановили продажу путевок в этот отель. Почти всех туристов из РФ переселили в другие гостиницы. Остальные отказались менять отель, поскольку в ближайшее время возвращаются домой. Туристам, которые приобрели туры в AMC Royal Hotel на ближайшие заезды, предлагают размещение в других гостиницах, сказали в ведомстве.