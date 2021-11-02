Госпиталь на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке откроется в ноябре

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Военные развернут госпиталь на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны.

"Для жителей Московской области в ноябре текущего года на фондах конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке будет развернут специализированный госпиталь, для которого уже выделены врачебно-сестринские бригады, подготовленные для оказания помощи в лечении больным коронавирусной инфекцией", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что Минобороны по поручению президента РФ наращивает оказание помощи в борьбе с ковидом российским регионам.

В настоящее время свыше 30 военных медиков работают в Хакасии. Врачебно-сестринские бригады Минобороны РФ оказывают помощь более 130 пациентам в четырех лечебных учреждения региона. Еще 65 медицинских специалистов работают в Тульской области. По поручению министра обороны Сергея Шойгу туда будут направлены еще свыше 100 специалистов.