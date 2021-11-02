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В ЕАО бизнес получил право отказывать в услугах клиентам без масок

Это касается предприятий торговли и транспорта

ТАСС, 2 ноября. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) закрепили за предпринимателями право отказывать в услугах клиентам без масок. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

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"В первую очередь ужесточены требования к соблюдению масочного режима. Теперь все хозяйствующие субъекты на территории области, которые оказывают услуги населению, вправе отказывать в обслуживании клиентам без масок. Это касается и предприятий торговли, и транспортных предприятий", - цитируют в сообщении главу управления Роспотребнадзора автономии Павла Копылова.

Эпидемическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться - в первую очередь за счет роста заболеваемости в возрастной группе 60 лет и старше. Кроме того, чаще стали болеть дети.

По данным на 29 октября, к вакцинации в регионе приступили 41 764 человека, завершили - 37 632 жителя автономии. С начала пандемии в регионе вирус выявлен 9 163 раза, выздоровели 7 876 пациентов.

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РоссияЕврейская автономная областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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