В ЕАО бизнес получил право отказывать в услугах клиентам без масок

ТАСС, 2 ноября. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) закрепили за предпринимателями право отказывать в услугах клиентам без масок. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"В первую очередь ужесточены требования к соблюдению масочного режима. Теперь все хозяйствующие субъекты на территории области, которые оказывают услуги населению, вправе отказывать в обслуживании клиентам без масок. Это касается и предприятий торговли, и транспортных предприятий", - цитируют в сообщении главу управления Роспотребнадзора автономии Павла Копылова.

Эпидемическая ситуация в регионе продолжает ухудшаться - в первую очередь за счет роста заболеваемости в возрастной группе 60 лет и старше. Кроме того, чаще стали болеть дети.

По данным на 29 октября, к вакцинации в регионе приступили 41 764 человека, завершили - 37 632 жителя автономии. С начала пандемии в регионе вирус выявлен 9 163 раза, выздоровели 7 876 пациентов.