В Приамурье темпы вакцинации от COVID-19 за месяц выросли втрое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Темпы вакцинации в Амурской области от коронавируса за месяц выросли в три раза. Первым компонентом привито более 67% от плана вакцинации, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Темпы вакцинации за месяц выросли втрое: ежедневно прививку от коронавируса ставят более 3 тыс. амурчан. На сегодняшний день в Приамурье первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошли 270 935 человек, что составляет 67,1% от подлежащих вакцинации, вторую прививку поставили 240 425 человек - 49,2% от плана вакцинации. Повторную вакцинацию прошли 25 696 человек", - говорится в сообщении.

По информации министерства здравоохранения Амурской области, недостатка вакцины в Приамурье нет. "В области имеется достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день более 96 тыс. доз. В ближайшее время ожидается поставка еще 6 тыс. доз вакцины "Гамковидвак" (Спутник V). Всего в регион поступило 420 600 доз вакцины от COVID-19", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой.

С начала пандемии в области выявлено 39,9 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 481 человек умер.