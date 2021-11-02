Туман над Москвой рассеется к 11 утра

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Туман над столицей рассеется к 10-11 утра, сообщил во вторник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. В первой половине дня сохранятся и туманы. Максимальная температура - плюс 5-7 [градусов], по области - до плюс 8 [градусов] тепла. Ветер юго-восточный, атмосферное давление [составит] 751 мм ртутного столба. Рассеивание туманов ожидается к 10-11 часам по местному времени", - рассказал он.

Леус отметил, что довольно теплая по меркам ноября погода продержится до конца недели. В ближайшие дни жителей Москвы ждет вторжение теплого и влажного атлантического воздуха. Погода будет пасмурная, с дождями. В среду температура воздуха составит около плюс 7-8 градусов, в четверг - около плюс 10 градусов, а в конце недели столбики термометров покажут до 12 градусов выше нуля.