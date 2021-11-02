{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: более 40% заведений внешкольного образования КНР прекратили работу из-за новых правил

Это произошло, в частности, в связи с планируемым введением официального запрета на деятельность частных коммерческих структур, специализирующихся на подготовке детей по всем предметам, кроме физкультуры и искусства

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 40% частных организаций КНР, занимающихся предоставлением репетиторских услуг в очном режиме, за последние три месяца были вынуждены прекратить деятельность в связи с новыми требованиями и ужесточением государственного контроля. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

По его данным, с конца июля, когда был опубликован циркуляр Госсовета о планомерном снижении нагрузки на учащихся, почти на 50% сократилось и число компаний, организующих процесс внешкольного образования в онлайн-формате. Это произошло в связи с планируемым введением официального запрета на деятельность частных коммерческих структур, специализирующихся на подготовке детей по всем предметам, кроме физкультуры и искусства.

Согласно решению правительства, к концу года негосударственные организации Китая, готовящие школьников к экзаменам, должны быть переведены на некоммерческую основу. Кроме того, в соответствии с новыми правилами в период каникул, выходных и общенациональных праздников детей следует освободить от дополнительного внеклассного обучения, которое прежде организовывали репетиторские фирмы.

Теги
Китай
В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тыс. пенсионеров
Получить подарки могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции до 31 декабря
Читать полностью