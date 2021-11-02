СМИ: более 40% заведений внешкольного образования КНР прекратили работу из-за новых правил

ПЕКИН, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 40% частных организаций КНР, занимающихся предоставлением репетиторских услуг в очном режиме, за последние три месяца были вынуждены прекратить деятельность в связи с новыми требованиями и ужесточением государственного контроля. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая.

По его данным, с конца июля, когда был опубликован циркуляр Госсовета о планомерном снижении нагрузки на учащихся, почти на 50% сократилось и число компаний, организующих процесс внешкольного образования в онлайн-формате. Это произошло в связи с планируемым введением официального запрета на деятельность частных коммерческих структур, специализирующихся на подготовке детей по всем предметам, кроме физкультуры и искусства.

Согласно решению правительства, к концу года негосударственные организации Китая, готовящие школьников к экзаменам, должны быть переведены на некоммерческую основу. Кроме того, в соответствии с новыми правилами в период каникул, выходных и общенациональных праздников детей следует освободить от дополнительного внеклассного обучения, которое прежде организовывали репетиторские фирмы.