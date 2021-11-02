ВТБ до 2022 г. хочет довести долю вакцинированных сотрудников клиентских отделений до 100%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ВТБ планирует довести долю вакцинированных сотрудников, работающих в офисах с клиентами, до 100% к концу 2021 года. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Мы приняли решение, что обслуживать клиентов в наших офисах смогут только те сотрудники, которые получили иммунитет к COVID-19. Такая задача успешно выполняется: по состоянию на конец октября доля сотрудников сети ВТБ, которые привиты или имеют медотвод, составляет более 90%. Мы намерены довести этот показатель до 100% к концу года", - сказал он.

По словам Печатникова, среди сотрудников, которые не относятся к клиентским подразделениям, также высокий процент вакцинированных. "Я лично вакцинировался и уже ревакцинировался. Личным примером мы показываем и убеждаем коллег в том, что это правильный путь и стремимся довести данный показатель по банку до 100% - это цель для всех сотрудников", - подчеркнул топ-менеджер.