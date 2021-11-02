И.о. германского министра выступил за постепенный отказ от угольной энергетики

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. И.о. министра по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Герд Мюллер считает необходимым постепенно отказаться от угольной энергетики и осуществить переход на альтернативные источники энергии для достижения климатических целей, в частности, недопущения повышения температуры у поверхности планеты более чем на 1,5 градуса Цельсия к концу века. Такое мнение политик высказал во вторник агентству DPA.

"Чтобы достичь цели в 1,5 градуса [Цельсия], мировое сообщество должно радикально изменить [политический] курс и значительно сократить выбросы. Что необходимо, так это глобальный переход на альтернативные источники энергии", - отметил Мюллер. "Если глобальное потепление должно быть ограничено максимум 1,5 градусами [Цельсия] по сравнению с доиндустриальной эпохой, тогда также нужно поэтапно отказаться от угольной энергетики во всем мире", - продолжил политик.

В настоящее время Германия отказывается от использования атомных электростанций и закрывает угольные шахты. В идеале отказ от угольной энергетики планируется в ФРГ к 2030 году. Таким образом, как уточнил Мюллер, Германия поддержала Южно-Африканскую республику, являющуюся первой страной-партнером ФРГ в южном полушарии, которая постепенно откажется от производства энергии на основе угля. До сих пор, по словам и.о. германского министра, государство получает почти 90% электроэнергии из угля.

В понедельник и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, выступая на пленуме глав государств и правительств, проходящем в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, объявила об этом новом партнерстве с ЮАР. Его целью, как рассказал Мюллер, является предоставление дополнительных средств для развития новых технологий и "социально приемлемого перехода на альтернативные источники энергии". Кроме того, по словам и.о. германского министра, в стране будут созданы новые профессиональные возможности для тех, кто ранее работал в угольной промышленности. В партнерстве, как заметил Мюллер, также участвуют Великобритания, США, Франция и Евросоюз.