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Кризис на Украине

Более 300 родственников без вести пропавших в Донбассе сдали биоматериалы для экспертизы

В ДНР создали архив ДНК-материалов людей, чьи родственники пропали без вести за годы конфликта, в 2017 году

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Более 300 человек, чьи родственники пропали без вести в Донбассе, сдали биоматериалы для упрощения процедуры идентификации неопознанных жертв конфликта. Об этом во вторник заявила председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"На сегодняшний день в ДНР 306 человек сдали биоматериал с целью идентификации тел", - цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

В 2017 году в ДНР на базе Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы был создан архив ДНК-материалов людей, чьи родственники пропали без вести за годы конфликта. Судмедэксперты проводят исследования по генотипированию неопознанных останков для их идентификации с использованием образцов крови от прямых родственников. За время работы архива были опознаны останки 45 погибших в ходе конфликта.

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