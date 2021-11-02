Более 300 родственников без вести пропавших в Донбассе сдали биоматериалы для экспертизы

ДОНЕЦК, 2 ноября. /ТАСС/. Более 300 человек, чьи родственники пропали без вести в Донбассе, сдали биоматериалы для упрощения процедуры идентификации неопознанных жертв конфликта. Об этом во вторник заявила председатель межведомственной комиссии по розыску пропавших без вести, уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"На сегодняшний день в ДНР 306 человек сдали биоматериал с целью идентификации тел", - цитирует Морозову Донецкое агентство новостей.

В 2017 году в ДНР на базе Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы был создан архив ДНК-материалов людей, чьи родственники пропали без вести за годы конфликта. Судмедэксперты проводят исследования по генотипированию неопознанных останков для их идентификации с использованием образцов крови от прямых родственников. За время работы архива были опознаны останки 45 погибших в ходе конфликта.