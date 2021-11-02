Эстония представила на климатической конференции в Глазго проект обогащения сланцевой золы

ТАЛЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Эстония представила на проходящей в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) проект обогащения сланцевой золы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба разработавшего проект предприятия Ragn-Sells.

"Конференция посвящена максимально остро стоящей климатической проблеме и вызывающим ее выбросам углерода, и наш проект является одним из немногих примеров того, как отходы, десятилетиями причинявшие окружающей среде ущерб, могут быть использованы в качестве сырья, - сообщил агентству BNS руководителя проекта Ragn-Sells по обогащению сланцевой золы Алар Салусте. - Образно говоря, мы берем из золы горючего сланца кальций, связываем его с CO2, который причиняет так много головной боли всему миру, и получаем материал, из которого можно производить оконные рамы и которым можно красить стены".

Как пояснили авторы проекта, целью инициативы является обогащение более 1 млн тонн зольных отходов горючего сланца в год посредством углеродно-нейтрального процесса. При этом все задействованные в ходе работ дополнительные ресурсы постоянно используются повторно. Оставшиеся после выделения кальция из золы кремний, алюминий и магний также впоследствии перерабатываются. Полученный материал можно использовать в производстве битума, бетона или пластика, указано в сообщении.

Проект по обогащению сланцевой золы представят в четырех различных программах COP26, в том числе Евросоюза, Международной торговой палаты, стран Северной Европы, а также глобальной климатической организации We Don't Have Time.