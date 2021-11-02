В Липецкой области выполнили план по вакцинации взрослого населения на 72%

ТАСС, 2 ноября. Медики сделали прививки от коронавируса 526 тыс. жителей Липецкой области, это 72% от плана вакцинации взрослого населения, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Привито однократно 526 047 человек, двукратно привито 451 247 человек", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, за сутки прививку от ковида сделали 9 488 человек, ревакцинацию на утро вторника прошли почти 79 тыс. жителей Липецкой области. В Липецкой области планируется привить от коронавируса 80% взрослого населения региона, или 730 008 человек, в регионе введена обязательная вакцинация работников разных сфер деятельности.

С начала пандемии в Липецкой области выявлено 63 017 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 077 человек, 2 053 пациента умерли. В регионе создано 3 100 койко-мест для пациентов с ковидом, из них на утро вторника свободны 20,2%, или 626 мест. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте и торговых центрах, действует система QR-кодов. Дни с 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими, должны быть закрыты все торговые центры, учреждения соцобслуживания, магазины, исключение сделано лишь для продуктовых магазинов, аптек, ряда учреждений с доставкой и имеющих отдельный вход с улицы.