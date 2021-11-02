Дорожные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы из-за гололеда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы Свердловской области перешли на усиленный режим работы в связи с гололедом, за минувшую ночь на линию вышли 115 единиц техники, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

По данным Уральского гидрометцентра, с 2 по 4 ноября в регионах Уральского федерального округа ожидаются резкое похолодание и гололед. В Екатеринбурге к утру 2 ноября температура опустилась до минус 10 градусов.

"Ночью на линию вышло 115 единиц техники, в том числе 113 комбинированных дорожных машин, один автогрейдер, один трактор. Руководители компаний, отвечающих за содержание дорог, обязаны проверить готовность и комплектность спецтехники, а также наличие необходимого объема горюче-смазочных и иных материалов для выполнения зимних видов работ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга в свою очередь добавили, что для обработки проезжей части дорог и тротуаров города за минувшие сутки было использовано более 166 т противогололедных материалов. В ночь на 2 ноября районные службы благоустройства отправили на полигоны 243 т снежной массы.

Сеть автомобильных дорог регионального значения в Свердловской области составляет почти 11 тыс. км. За их содержание отвечают девять подрядных организаций, с которыми заключены трехгодичные контракты до 2023 года. В их арсенале находятся более 1,2 тыс. единиц снегоуборочной техники.