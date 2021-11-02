Фельдшеры в Еврейской автономии смогут получить служебное жилье

ТАСС, 2 ноября. Парламент Еврейской автономной области (ЕАО) принял изменения в закон о предоставлении служебного жилья медикам, теперь квартиры могут получить и фельдшеры врачебных амбулаторий. Об этом во вторник сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

"На очередном заседании областного парламента депутаты сразу в трех чтениях приняли предложенные губернатором изменения в закон о мерах по привлечению медицинских работников для работы в областных учреждениях здравоохранения и их закреплению. Поправки расширяют перечень медицинских специалистов, имеющих право на служебное жилье. Теперь его могут получить и фельдшеры врачебных амбулаторий", - говорится в сообщении.

Председатель парламента Роман Бойко отметил, что предоставление служебного жилья - одна из мер поддержки медработников. "Право на него имеют врачи, фельдшеры филиалов станции скорой помощи, расположенных в районах, а также фельдшеры и другие медработники фельдшерско-акушерских пунктов. Но у нас помимо ФАПов есть еще и врачебные амбулатории, где работают фельдшеры, и им служебное жилье до сих пор не предоставлялось", - сказал Бойко.

Он добавил, что область располагает достаточным количеством квартир для предоставления их в пользование медицинским работникам. Специально приобретать жилье не придется.

Ликвидация кадрового дефицита в медучреждениях соответствует задачам национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.