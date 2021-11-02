Глава Всемирной медицинской ассоциации выступил за активизацию ревакцинации населения

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери выступил за более активное участие населения в кампании по ревакцинации против коронавируса. Свою точку зрения он высказал в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke .

"Каждый, кто был полностью вакцинирован шесть месяцев назад, должен вскоре сделать повторную прививку", - утверждал Монтгомери. При этом он добавил, что в этом году осенью необходима новая централизованная кампания по вакцинации, которая не только направлена на непривитых, но и способствует общей ревакцинации населения. "Поскольку иммунная защита снижается через шесть месяцев, мы как общество должны быть заинтересованы в том, чтобы защита оставалась стабильной", - подчеркнул глава WMA.

Вместе с тем он призвал задействовать врачей общей практики для проведения ревакцинации, поскольку они обладают для этого достаточным опытом и возможностями. "Было бы неправильно снова полагаться на центры вакцинации: сначала они были необходимы, потому что вакцины было слишком мало, а хранение препаратов было затруднено", - отметил Монтгомери и уточнил, что сделать прививку в центрах вакцинации к тому же в несколько раз дороже, чем в медицинских кабинетах.

Всемирная медицинская ассоциация - международная организация, в которую входят более 100 национальных объединений врачей, включая российское. Она занимается выработкой этических норм в медицинской деятельности, обязательных для исполнения врачами всех стран. Ассоциация была создана в 1947 году.

В понедельник в интервью газете Rheinische Post и.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса, выступил за повторное открытие центров вакцинации в стране, большинство из которых были временно закрыты в конце сентября, для того чтобы жители смогли сделать повторную прививку. В качестве первого шага он рекомендовал в письменной форме пригласить всех жителей старше 60 лет для участия в вакцинации. В Германии ревакцинация против коронавируса рекомендована лицам в возрасте 70 лет и старше, а также некоторым другим группам населения. Однако, по словам председателя постоянного комитета по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха Томаса Мертенса, комиссия планирует в ближайшее время принять решение, следует ли рекомендовать повторные прививки всем категориям граждан.

Вакцинация от коронавируса началась в ФРГ в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Хотя бы одну дозу препарата уже получили более 57,7 млн немцев (69,4% населения), полностью привиты порядка 55,5 млн человек (66,7%). В ходе кампании использовались вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.