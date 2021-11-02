Спецпредставитель президента РФ заявил о гонке порой неоправданных амбиций на COP26

ГЛАЗГО, 2 ноября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Участники 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) ведут гонку амбиций, зачастую необоснованных. Об этом в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил спецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.

"В Глазго идет гонка амбиций. Где-то они оправданные, где-то - завышенные, - сказал собеседник агентства, по словам которого, многие иностранные партнеры РФ признают, что берут на себя амбициозные климатические обязательства, не имея ни дорожной карты, ни научных данных и возлагая неоправданные надежды на появление новых технологий. - Так действовать нельзя, ведь таким же образом [из-за чрезмерных надежд на энергию из возобновляемых источников] был спровоцирован нынешний энергетический кризис".

Россия, по его словам, осознает масштабы климатического вызова, "но при этом берет на себя новые обязательства только после получения расчетных данных и действует научно обоснованно". Ряд других стран декларирует готовность добиться углеродной нейтральности уже к 2050 году, не понимая, как это будет делаться.

"Подготовлен проект федеральной научно-технической программы, реализация которой позволит нам получать эти данные и идти вперед, - сказал Эдельгериев. - <...> Более амбициозное движение России к углеродной нейтральности [и ее достижение раньше 2060 года] возможно при наличии благоприятной внутренней и внешней конъюнктуры - экономической и торговой. С нынешними элементами сдерживания и дискриминации это невозможно".

Элементы сдерживания

Спецпредставитель президента обратил внимание на препятствия, которые создаются на пути к признанию ядерной энергетики низкоуглеродной, и назвал "протекционизмом в чистом виде" корректирующий углеродный механизм ЕС, предусматривающий введение "климатических пошлин" на импорт в Евросоюз алюминия, железа, стали, цемента, удобрений и электроэнергии.

"В беседах с нашими иностранными коллегами вопрос был поставлен ребром. Если будет объявлено об отсутствии санкционной политики на климатическом треке, будут сняты все ограничения на климатические проекты, а их результаты будут одинаково признаваться везде, если будут созданы объединенные углеродные рынки - сейчас Европа закрывает свой - и справедливый глобальный подход в ценообразовании углерода, будут признаны зелеными проекты в лесном секторе, то, возможно, у России получится прийти к углеродной нейтральности раньше", - подчеркнул Эдельгериев.

"Подходы должны быть выверенными. Не надо никого умолять или принуждать, все должны сосредоточиться на достижении углеродной нейтральности, а как это будет происходить, каждая страна будет выбирать сама, так как это требует учета их условий и особенностей. <...> У нас - одни возможности, а, скажем, у Китая - другие, и мы с ним, скорее всего, будем идти параллельно, не мешая друг другу, что тоже достижение", - добавил российский делегат.

Совместные усилия

Советник президента также отметил, что Россия подошла к конференции хорошо подготовленной, определив цели в сфере борьбы с изменением климата и заложив основы для взаимодействия с другими странами и экономическими операторами. По его словам, поступают запросы от международных компаний, заинтересованных в осуществлении климатических проектов в РФ, для которых власти создают условия.

Он также заявил, что российская сторона поддержала инициированный Великобританией международный проект по сохранению лесов, "объединяющий страны, заинтересованные в новых подходах в лесном секторе".

Как сообщили ТАСС организаторы COP26, во вторник в рамках климатического саммита будет принята совместная декларация лидеров о защите лесов и землепользовании. Свыше 100 стран, на которые приходится 85% лесов планеты, объявят о стремлении добиваться увеличения их площади. Помимо России, среди них находятся Бразилия, Великобритания, Индонезия, Китай, США, Турция, Шри-Ланка, Япония, государства Африки, ЕС и Океании. Как подтвердили в российской делегации, на мероприятии по случаю подписания декларации будет показано видеообращение президента России Владимира Путина.

Как рассказал Эдельгериев, Россия также заинтересована в британском проекте по объединению углеродных рынков и готовится в 2023 году через платежную систему Международной организации гражданской авиации продать заинтересованным авиакомпаниям первые углеродные единицы, полученные за счет осуществления целевого пилотного проекта на Сахалине.

При этом собеседник ТАСС вновь подчеркнул, что режим санкций создает существенные препятствия для участия РФ в международных коалициях, стремящихся бороться с изменением климата.

Ожидания от COP26

По словам Эдельгериева, главные ожидания РФ и других участников COP26 от двухнедельного форума в Глазго связаны с необходимостью согласовать правила имплементации Парижского климатического соглашения, а именно статьи 6, в которой заложены инструменты рыночного и нерыночного сотрудничества, благодаря которым можно будет сокращать выбросы и увеличивать поглощение парниковых газов наиболее выгодными способами.

Несколько предыдущих попыток договориться о единых правилах потерпели неудачу, но на COP26 переговорщики будут упорно работать над компромиссным решением. При этом, как подчеркнул собеседник агентства, за рамками парижских договоренностей остаются многие важные для российской стороны вопросы, по которым Москва намерена активно взаимодействовать с другими странами, стремясь к сближению позиций.

Всего в Глазго для участия в COP26 в эти дни собрались свыше 25 тыс. человек из 196 стран, включая политиков, журналистов, представителей некоммерческих организаций и бизнеса, безопасность которых обеспечивают 10 тыс. полицейских. На COP26 подводятся итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже в 2015 году, а это предполагает, что стороны соглашения должны объявлять о повышении своих климатических обязательств, что уже сделало большинство участников конференции, включая РФ, заявившую о стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году.