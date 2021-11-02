Зарплату людей с инвалидностью не будут учитывать при расчете оплаты услуг соцучреждений

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила определения среднедушевого дохода людей с инвалидностью для предоставления им бесплатных социальных услуг.

"Правительство утвердило изменения, которые позволят не учитывать зарплату людей с инвалидностью, проживающих и работающих в интернатах, при расчете их дохода. Таким образом, у этой категории граждан будет оставаться больше средств, которыми они могут распоряжаться самостоятельно", - сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

В правительстве напомнили, что ранее до 75% дохода граждан с инвалидностью, проживающих в организациях социального обслуживания, уходило на оплату полученных в учреждении услуг. В этот доход входили пенсии, пособия, а также зарплата.

Исключить зарплату из данного списка Мишустина попросили социальные работники на встрече в Дмитрове в июне. Премьер поддержал это предложение и по итогам встречи поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития разработать инициативы по изменению законодательства, которые позволили бы не учитывать зарплату граждан с инвалидностью, проживающих и работающих в организациях соцобслуживания, при расчете их дохода.