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Более 100 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за тумана

Еще 29 рейсов отменили

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Более 100 авиарейсов задержаны, 29 отменены в Москве во вторник из-за тумана, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

По данным на 09:45 мск, во Внуково задержаны 75 рейсов, в Шереметьево - 49, в Жуковском и Домодедово - по три рейса. Количество отмененных рейсов в Домодедово составило 13, в Шереметьево - десять, еще шесть рейсов задержаны во Внуково.

В ночь с 1 на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Как сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, туман над столицей рассеется к 10-11 утра. В Росавиации сообщали, что все московские аэропорты работают в штатном режиме, но более 30 рейсов ушли на запасные аэродромы.

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