Путин поздравил коллектив ФМБЦ им. Бурназяна с 75-летием основания

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного научного центра РФ - Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна с 75-летием основания. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Сегодня ФМБЦ по праву считается современным, поистине уникальным научно-клиническим центром, настоящим лидером в высокотехнологичных областях медицины. В зоне вашей ответственности - фундаментальные научные исследования по широкому кругу проблем, профессиональная подготовка медицинских кадров, медико-санитарное сопровождение работников ключевых, стратегических областей экономики, оборонно-промышленного комплекса, представителей спорта высших достижений", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что многогранный и востребованный труд сотрудников центра, их неизменная приверженность принципам милосердия и подвижничества заслуживают глубокого, искреннего признания.

Путин напомнил, что создание и деятельность ФМБЦ тесно связаны с реализацией атомного проекта в России, с теми возможностями, которые он открыл в разных сферах, включая здравоохранение. "В центре всегда трудились талантливые ученые, врачи, специалисты. Они хорошо понимали важность поставленных перед ними задач, многое сделали для развития отечественной радиационной медицины и гигиены, разработки высокоэффективных препаратов и методов лечения опасных заболеваний. И конечно, неоценим вклад ваших сотрудников в ликвидацию последствий радиационных аварий и катастроф", - добавил он.

ФМБЦ является флагманским учреждением российского здравоохранения в области биофизики, радиационной и ядерной медицины и безопасности, хирургии и трансплантологии, нейрохирургии, гематологии, онкологии, урологии и андрологии, неврологии и нейрореабилитации, реаниматологии, а также современной диагностики заболеваний и инновационных биомедицинских технологий.