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В Белоруссии в список экстремистских формирований внесли еще три интернет-ресурса

Речь идет об интернет-ресурсах "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя"

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. МВД Белоруссии расширило список интернет-ресурсов, признанных экстремистскими формированиями, создатели и подписчики которых могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством интернет-ресурсов "Революционное действие", "Народная самооборона" и "Революцiйна дiя", экстремистскими формированиями и запрете их деятельности", - сообщила во вторник пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, было включено девять Telegram-сообществ. В МВД отметили, что действия организаторов, создателей, руководителей, а также иных участников этих формирований, признанных в стране экстремистскими, вне зависимости от их гражданства образуют состав уголовного преступления. В соответствии с решением правительства Белоруссии, к ответственности могут быть привлечены подписчики признанных в стране экстремистских формирований. Максимальная ответственность за это - семь лет лишения свободы.

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