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Эксперт: стабилизация и снижение заболеваемости ковидом наблюдается в 12 регионах России

Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов сообщил, что в большинстве субъектов сохраняется нарастание числа случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции, а также снижение заболеваемости ковидом наблюдается примерно в 12 регионах России, сообщил во вторник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов.

"Мы видим, что, к сожалению ситуация с нарастанием числа случаев заболевания ковидом по-прежнему сохраняется в большинстве регионов РФ, лишь небольшое число, около 12 регионов, [в них] демонстрируется некоторая стабилизация и снижение. В остальных регионах, к сожалению, рост", - сказал он в ходе интернет-конференции "Покровские чтения".

Чуланов также напомнил, что зарегистрированные в РФ вакцины от ковида остаются эффективными против всех существующих штаммов коронавируса.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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