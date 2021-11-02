{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

План обязательной вакцинации от ковида на Кубани выполнили более чем на 90%

Прививку от COVID-19 сделали более 648 тыс. сотрудников

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Краснодарском крае сделали почти 650 тыс. сотрудников отраслей, где согласно постановлению, необходимо вакцинировать не менее 80% работников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"План обязательной вакцинации на Кубани выполнили на 94%. Прививку от COVID-19 сделали более 648 тыс. сотрудников отдельных отраслей, перечисленных в постановлении главного санитарного врача региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее высокий процент показывают сотрудники бытового обслуживания и работники образования, где вакцинировались 113% и 112% от плана.

Теги
РоссияКраснодарский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Эксперт рассказал, в каких случаях целесообразно применять "Спутник Лайт"
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что эту вакцину стоит использовать для ревакцинации или вакцинации переболевших
Эксперт рассказал, в каких случаях целесообразно применять "Спутник Лайт"
Читать полностью