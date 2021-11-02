План обязательной вакцинации от ковида на Кубани выполнили более чем на 90%

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Прививку от коронавируса в Краснодарском крае сделали почти 650 тыс. сотрудников отраслей, где согласно постановлению, необходимо вакцинировать не менее 80% работников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

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"План обязательной вакцинации на Кубани выполнили на 94%. Прививку от COVID-19 сделали более 648 тыс. сотрудников отдельных отраслей, перечисленных в постановлении главного санитарного врача региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее высокий процент показывают сотрудники бытового обслуживания и работники образования, где вакцинировались 113% и 112% от плана.