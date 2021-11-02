Туман в Москве рассеется после обеда

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Туман продержится в Москве до 14 часов вторника, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 14:00 часов 2 ноября местами в Москве сохранится туман с видимостью 200-700 метров", - сказали в ведомстве.

Аналогичное предупреждение распространил и подмосковный главк МЧС: в области туман продержится до 15:00.

Спасатели рекомендуют не выходить на улицу людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, пешеходам советуют быть предельно внимательными при переходе дороги, а водителей просят снизить скорость.