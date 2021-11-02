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Аксенов: Крым полностью обеспечен средствами защиты и лекарствами от коронавируса

В Минздраве региона ранее сообщали, что более 70% жителей Симферополя уже сделали прививку

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Медицинские учреждения Крыма в полном объеме обеспечены средствами защиты и лекарственными препаратами от коронавируса. Об этом во вторник сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

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"С точки зрения средств защиты и наличия лекарственных препаратов Крым обеспечен в полном объеме", - сказал Аксенов.

Глава Крыма назвал в качестве первоочередной задачи организацию вакцинации от коронавируса, при которой удастся избежать очередей. Накануне в Минздраве региона сообщали, что более 70% жителей Симферополя уже сделали прививку.

В Крыму уже несколько дней фиксируют более 700 заражений в сутки. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей региона старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.

Теги
РоссияКрымПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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