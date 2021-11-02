Число соцконтрактов с жителями Свердловской области за год выросло почти в 200 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Материальная помощь на основании социального контракта назначена в 2021 году в Свердловской области более 3,4 тыс. жителям против 18 в 2020 году, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник. Таким образом, количество получателей помощи за год выросло в 188 раз.

"В прошлом году в Свердловской области было заключено 18 социальных контрактов. В этом году произошло увеличение в сотни раз. Это связано с тем, что изменились условия и размер материальной помощи", - цитирует департамент первого заместителя министра социальной политики региона Евгения Шаповалова.

Реализация программы осуществляется с учетом софинансирования из средств федерального бюджета. В этом году на нее предусмотрено 239,3 млн рублей, уже осуществлены выплаты на 131,6 млн рублей.

Социальный контракт заключается между жителем региона и управлением социальной политики. Его основная задача в том, чтобы стимулировать человека к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации. Помощь на основании соцконтракта в Свердловской области существует с 2014 года по нескольким направлениям: поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, включая самозанятых, ведение личного подсобного хозяйства, удовлетворение текущих потребностей семьи. Срок контракта устанавливается исходя из мероприятий программы социальной адаптации, но не более 12 месяцев, сумма зависит от направления поддержки.