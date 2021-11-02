Эксперт рассказал, в каких случаях целесообразно применять "Спутник Лайт"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Использование однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" целесообразно для ревакцинации или вакцинации переболевших ковидом. Об этом заявил во вторник главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

"Препарат "Спутник Лайт" все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А все-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных", - сказал он на интернет-конференции "Покровские чтения".

Чуланов добавил, что в России привиты от ковида чуть более 50 млн человек, однако этого недостаточно для формирования "надежного популяционного иммунитета". "И некоторые регионы здесь являются лидерами, в некоторых регионах [иммунное] покрытие достигло почти 70%, но часть регионов по-прежнему имеют еще довольно низкое покрытие, где цифры еще даже не превышают 30%", - заключил он.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о подготовке новой версии методических рекомендаций Минздрава по вакцинации, в которых россиянам "Спутник Лайт" будет рекомендоваться только для повторной прививки, тогда как для первой будут предложены другие зарегистрированные в стране препараты.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "Спутник Лайт" может использоваться и для вакцинации от ковида, и для ревакцинации. Он отметил, что слова Мурашко были вырваны из контекста.