Эксперт: выявленный в Приморье лептоспироз не опасен для амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Лептоспироз, выявленный в Приморском крае, не угрожает диким копытным и краснокнижному амурскому тигру, который ими питается, сообщил во вторник директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Очаг инфекционной болезни лептоспироза, опасной для животных и человека, был обнаружен в Партизанском районе Приморья в селе Владимиро-Александровском на юге края. В нем живет более 5,5 тыс. человек.

"Данный вирус более опасен для домашних животных и крупного рогатого скота, а также для человека. Дикие же животные с этим вирусом живут давно, но проявлений болезни у них практически не бывает, за исключением очень ослабленных и истощенных животных. Поэтому угрозы как самому тигру, так и пятнистым оленям, кабанам, которые составляют его кормовую базу, лептоспироз не представляет", - отметил он.

Как пояснила руководитель ФГБУ "Приморская межрегиональная ветеринарная лаборатория" Ирина Домбровская, последний раз в Приморском крае лептоспироз регистрировался в 2020 году. Симптомы у заболевших очень похожи на гепатит, из-за несвоевременного лечения человек может умереть.

"Если говорить о региональных особенностях Приморья, то здесь много мелких водоемов со стоячей водой, вроде болот, заболачиваемых участков полей, котлованов и т. д. В теплый сезон данные водные объекты становятся резервуарами лептоспироза. Кроме того, во время наводнений вода из этих водоемов смешивается с паводковыми водами и представляет особую опасность уже для всех, кто находится в зоне подтопления", - рассказала Домбровская.

Лептоспироз - общая для человека и животных природно-очаговая инфекционная болезнь, которая встречается во всех странах мира и поражает значительные группы людей, сотни и тысячи голов сельскохозяйственных животных. По опасности, эпидемиологической значимости и экономическому ущербу лептоспироз не уступает туберкулезу и бруцеллезу. Основным источником заражения в природных очагах служат различные виды мелких грызунов, насекомоядных и хищных. Здоровые животные заражаются через воду в стоячих водоемах, корма, подстилку, почву, пастбища и другие инфицированные объекты внешней среды.