Эксперт сообщил, что в России развернули почти 300 тыс. коек для пациентов с ковидом

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Почти 300 тыс. коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто в России, доля свободного коечного фонда низкая. Об этом во вторник сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов.

"На сегодняшний день развернуто 299 тыс. коек. Динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, но тем не менее система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением. И доля свободного коечного фонда достаточно низка", - сказал он в ходе интернет-конференции "Покровские чтения".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 1,38 млн россиян с новой коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей.