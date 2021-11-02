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Пандемия COVID-19

Эксперт сообщил, что в России развернули почти 300 тыс. коек для пациентов с ковидом

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов отметил, что доля свободного коечного фонда достаточно низкая

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Почти 300 тыс. коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернуто в России, доля свободного коечного фонда низкая. Об этом во вторник сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Владимир Чуланов.

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"На сегодняшний день развернуто 299 тыс. коек. Динамика наращивания коечного фонда несколько снизилась, но тем не менее система здравоохранения сейчас работает с очень высоким напряжением. И доля свободного коечного фонда достаточно низка", - сказал он в ходе интернет-конференции "Покровские чтения".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 1,38 млн россиян с новой коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей.

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