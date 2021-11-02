Суточный максимум заразившихся коронавирусом выявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 732, это максимум с начала пандемии, сообщается во вторник на сайте регионального Минздрава.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, <...> зарегистрировано 732 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 98 228 <...> [случаев] COVID-19", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за сутки на коронавирус обследован 3 201 человек.

Максимальные с начала пандемии показатели в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай. За предыдущие сутки в регионе также обновлен суточный максимум - 725 случаев. По данным Минздрава, количество выздоровевших за сутки составляет 1 221 человек, выздоровевших за весь период - 85 613. За время пандемии умерли более 3 тыс. человек, в том числе 20 - за минувшие сутки.

Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.