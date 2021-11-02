Движение поездов в метро Новосибирска вернулось к графику рабочих дней

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Движение поездов в метро Новосибирска, расписание которого ранее было изменено в связи с введением нерабочих дней с 30 по 7 ноября, вернулось к обычному графику работы, сообщается на сайте метрополитена.

В субботу, с введением в Новосибирской области выходных дней с 30 октября, в местном метрополитене сообщили о переходе на работу по графику выходного дня, при котором интервал между приходом поездов был увеличен. В понедельник утром на станциях метро собрались толпы пассажиров, горожане были вынуждены подолгу ожидать транспорта и ездить в переполненных вагонах, что стало причиной жалоб в СМИ и соцсетях.

"С 02.11.2021 движение поездов в Новосибирском метрополитене осуществляется по рабочему графику", - говорится в сообщении метрополитена.

Нерабочие дни в Новосибирской области введены с 30 октября по 7 ноября с учетом эпидситуации по коронавирусу. 13 октября в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан с 12 октября и систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий с 25 октября. Позднее срок введения QR-кодов перенесли на 30 октября.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.