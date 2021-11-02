Сотрудников МЧС России переведут на усиленным режим работы в связи с праздниками

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России будут переведены на усиленный режим службы в связи с Днем народного единства, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Подразделения МЧС России переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасности Дня народного единства. Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий силы и средства МЧС России в период с 3 по 8 ноября переведены в режим повышенной готовности", - сказали в ведомстве.

Всего в стране, по данным МЧС, намечается 1 970 праздничных мероприятий. Их безопасность будут обеспечивать 2,4 тыс. сотрудников ведомства. Всего на дежурство заступят 70 тыс. сотрудников и 14,9 тыс. единиц техники.

День народного единства 4 ноября отмечается в современной России с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы в 1612 году народным ополчением от польских интервентов в период Смутного времени.