Более 6 тыс. сотрудников МФЦ Подмосковья прошли обучение с начала года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. специалистов и управленческого персонала офисов "Мои документы" Московской области прошли обучение в 2021 году в специально разработанной системе дистанционного образования (СДО), где каждый сотрудник по итогам курса проходит обязательное тестирование. Об этом сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"Чтобы жители Подмосковья получали качественные госуслуги, в регионе действует масштабная система обучения сотрудников МФЦ. В 2021 году в учебном центре Мингосуправления повышение квалификации прошли более 6 тыс. специалистов и управленческого персонала офисов "Мои документы". Обучение проходит как в очном, так и в дистанционном формате", - приводятся слова министра госуправления, ИТ и связи Московской области Максима Рымаря.

После прохождения курсов от 16 академических часов и выше каждый участник получает сертификат со специальным QR-кодом. При сканировании кода загружается необходимая информация о пройденном обучении - наименование органа, выдавшего сертификат, количество часов, дата начала и дата окончания курса. В рамках программы "Стандарты работы сотрудника МФЦ" слушатели изучают стандарт консультирования жителей и взаимодействия с заявителями по телефону, методы работы в проблемных ситуациях, этику общения и многое другое. Такие тренинги прошли более 1 тыс. специалистов во всех муниципалитетах региона.

По словам министра, обучение для сотрудников проходит на регулярной основе и включает в себя очные тренинги по стандартам обслуживания посетителей МФЦ, дистанционное обучение новым госуслугам, курсы для руководителей и административного персонала. За год обучение регламенту предоставления 43 новых государственных и муниципальных услуг в системе прошли почти 5 тыс. операторов окон и менеджеров контакт-центра.

Стандарт работы сотрудников МФЦ в Московской области тиражируется и на другие отрасли. Так, в 2021 году специалисты учебного центра Мингосуправления провели обучение по работе с посетителями и аттестацию всех сотрудников регистратур подмосковных поликлиник. Курсы прошли почти 4 тыс. специалистов.